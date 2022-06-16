В Мелитопольском районе рашисты отравились черешней
Во временно оккупированном Мелитопольском районе российские захватчики украли отравленные черешни и отравились
Об этом сообщает местное издание "Риа-Мелитополь" со ссылкой на городского голову Мелитополя Ивана Федорова.
"Очередной "подарок" наши фермеры приготовили рашистам: недавно обработанная черешня, которая вызвала массовое заболевания у тех рашистов, которые крали ее у фермеров. И это очередная разновидность партизанского движения, сопротивления, которое есть сегодня на территории Мелитопольского района. Не надо у нас ничего воровать, это все выращивалось сильным, упорным трудом наших фермеров", – рассказал Федоров.
Мэр утверждает, что нет информации о сотрудничестве фермеров с рашистами. Кроме того, 99% остающихся в Мелитполе граждан сопротивляются оккупантам.
"Мелитопольцы полностью проигнорировали празднование Дня России. Вся страна видела - в минувшее воскресенье в очереди за паспортом было 15 человек из 70 тысяч жителей, оставшихся во временно оккупированном городе", - добавил городской голова.
Известно, что сначала рашисты воровали у фермеров зерно, потом урожай фруктов и ягод, а теперь перешли к семенам подсолнечника.
- 13 июня россияне раздавали мелитопольцам "билеты на побег" в виде паспортов РФ. Из 150 тысяч местного населения на предложение согласились десять.
- Ранее Иван Федоров рассказывал, что при взрыве 12 июня возле захваченной оккупантами приемной нардепа Украины пострадали гражданские жители города и коллаборанты
- В оккупированном Мелитополе на "день России" произошел взрыв возле "МВД РФ"
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.46
Покупка 34.46Продажа 35.29
-
EUR
Покупка 35.85Продажа 37.07
- Актуальное
- Важное