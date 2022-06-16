Об этом сообщает местное издание "Риа-Мелитополь" со ссылкой на городского голову Мелитополя Ивана Федорова.

"Очередной "подарок" наши фермеры приготовили рашистам: недавно обработанная черешня, которая вызвала массовое заболевания у тех рашистов, которые крали ее у фермеров. И это очередная разновидность партизанского движения, сопротивления, которое есть сегодня на территории Мелитопольского района. Не надо у нас ничего воровать, это все выращивалось сильным, упорным трудом наших фермеров", – рассказал Федоров.

Мэр утверждает, что нет информации о сотрудничестве фермеров с рашистами. Кроме того, 99% остающихся в Мелитполе граждан сопротивляются оккупантам.

"Мелитопольцы полностью проигнорировали празднование Дня России. Вся страна видела - в минувшее воскресенье в очереди за паспортом было 15 человек из 70 тысяч жителей, оставшихся во временно оккупированном городе", - добавил городской голова.

Известно, что сначала рашисты воровали у фермеров зерно, потом урожай фруктов и ягод, а теперь перешли к семенам подсолнечника.