English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией В Мелитопольском районе повредили железную дорогу, по которой перевозили россиян и их технику

В Мелитопольском районе повредили железную дорогу, по которой перевозили россиян и их технику

24 июля, 2022 воскресенье
11:44
война с Россией

В Мелитопольском районе 24 июля повредили железную дорогу, которую использовали для перевозки оккупантов и техники. Также раздавались взрывы

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в телеграме.

"Повреждена железнодорожная инфраструктура в Мелитопольском районе, которая использовалась оккупантами для перевозки военной техники и личного состава в направлении г. Васильевка и г. Токмак. Это значительно усложняет логистику врага", - подчеркнул он.

Также на аэродроме Мелитополя, который россияне безуспешно пытаются восстановить после атак ВСУ, раздавались взрывы и был дым. Взрывы были и в восточном направлении от города, возле Константиновки.

"Надеемся на сюрприз рашистам от движения сопротивления и ждем подтверждения информации", - отметил Иван Федоров.

  • 15 июля сообщали, что через Мелитополь оккупанты стягивают технику к Запорожью. В городе было замечено более 40 зенитных установок.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Россия
Запорожье
Мелитополь
военные силы Украины
Военные новости
Читайте также:
Володимир Сівкович
23 июля, 2022 суббота
Шпионская группировка Сивковича – Кулинича продвигала своих людей в руководство СБУ и причастна к вторжению россиян на Юг Украины, - ГБР
Ігор Коломойський
22 июля, 2022 пятница
Если Коломойского лишат гражданства и он поедет в США, к нам приедет еще 20 HIMARS, – инвестиционный банкир Фурса
Українська армія ЗСУ
22 июля, 2022 пятница
Зеленский рассказал о дневных потерях ВСУ
Киев
+29°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.54
    Покупка 37.54
    Продажа 38.71
  • EUR
    Покупка 37.91
    Продажа 39.23
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
24 июля
12:32
Обновлено
Враг снова нанес удары по Николаеву: разрушены несколько зданий
12:24
Чем дальше будут лететь ракеты HIMARS, тем быстрее закончится война, - Подоляк
12:17
Контрразведка СБУ уничтожила российский танк и 15 оккупантов с помощью дрона, - перехват
12:13
В Киеве из горящей многоэтажки пожарные спасли 10 человек
12:02
Эксклюзив
День, когда Украина получит боевую авиацию от Запада, наступит, - военный авиатор Хазан
11:53
Чехия Украина
Чехия выдала украинцам почти 400 тысяч виз временной защиты
11:44
"Сделайте возможным проведение ЛГБТ-прайда в Мариуполе", – участники берлинского парада призвали вооружить Украину
11:42
Михаил Мишустин
РФ добавила в список недружественных стран популярные офшоры
11:29
Эксклюзив
Угроза покушения на Зеленского будет усиливаться, – генерал Мусаев
11:15
Инфографика
доллар
Курс валют на 24 июля: сколько стоят доллар и евро в обменниках
11:06
Эксклюзив
Украина Турция
Турки будут держаться за зерновое соглашение до последнего, оно для них прибыльное и имиджевое, - эксперт-международник Семиволос
10:57
Четверо иностранцев погибли в результате танковой атаки россиян на Востоке Украины
10:57
Эксклюзив
Во время воздушных тревог харьковчане поют "Путин - х**ло", - депутат Харьковского облсовета Куц
10:54
Россия признала, что нанесла удар по порту в Одессе
10:48
ООН зафиксировала 150 случаев сексуального насилия, совершенного россиянами с 24 февраля
10:40
Обновлено
На Хмельнитчине раздались взрывы, сработала ПВО, - глава ОВА Гамалий
10:38
В Донецкой области россияне 24 июля обстреляли школы, детсад и дома
10:26
ВСУ отразили штурм Углегорской ТЭС и продолжают уничтожать склады врага, - Генштаб
10:01
Эксклюзив
Впервые за 22 года Путин оказался в ситуации: он поднимает ставки, но никто не ведется, – советник министра МВД Денисенко
09:51
Атака РФ на Одесский порт подрывает доверие к обязательствам России, - Блинкен
09:49
Зинченко успешно дебютировал за "Арсенал" в матче против "Челси"
09:43
В Мининфраструктуры рассказали, как будут экспортировать зерно из Украины
09:28
Глава комитета ВС США рассказал, сколько HIMARS может получить Украина
09:15
Оккупанты убили двух мирных жителей на Донетчине, – глава ОВА
09:14
Разведка Британии указала настоящую цель заявления Лаврова о расширении географии войны
09:02
Инфографика
Враг потерял еще около 280 военных за предыдущие сутки, – Генштаб ВСУ
08:48
Ястреб против голубя: в Британии назвали фаворита в борьбе за должность премьера
08:39
Украинская артиллерия уничтожила под Лисичанском отряд омоновцев с Сахалина
08:20
Врач рассказал о состоянии больного COVID-19 Байдена
08:04
Обезьянья оспа свирепствует: ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию
07:23
На фото Вооруженные силы Украины
Украинские войска начинают контрнаступление на Херсонщине, – Институт изучения войны
03:33
В Минобороны назвали количество женщин, воюющих в ВСУ
03:15
Обновлено
После мощного ливня улицами Сочи плывут машины. 1 женщина погибла
02:47
Российские корабли с 16 крылатыми ракетами дрейфуют неподалеку от мыса Тарханкут
02:15
Украинская авиация нанесла 6 ударов по скоплению оккупантов, техники и опорному пункту РФ на Юге
01:34
Свитолина
Пять самых ужасных месяцев, которые я когда-либо переживала - Свитолина
00:43
ГУР просит жителей Энергодара сообщать координаты российских войск
00:13
Ахмед Закаев
"Российские либералы должны отказаться от сохранения Российской империи", – Ахмед Закаев
00:02
Россия выпустила по Сумщине более 170 разных боеприпасов
2022, суббота
23 июля
23:40
Владимир Сивкович
Шпионская группировка Сивковича – Кулинича продвигала своих людей в руководство СБУ и причастна к вторжению россиян на Юг Украины, - ГБР
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV