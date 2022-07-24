В Мелитопольском районе повредили железную дорогу, по которой перевозили россиян и их технику
В Мелитопольском районе 24 июля повредили железную дорогу, которую использовали для перевозки оккупантов и техники. Также раздавались взрывы
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в телеграме.
"Повреждена железнодорожная инфраструктура в Мелитопольском районе, которая использовалась оккупантами для перевозки военной техники и личного состава в направлении г. Васильевка и г. Токмак. Это значительно усложняет логистику врага", - подчеркнул он.
Также на аэродроме Мелитополя, который россияне безуспешно пытаются восстановить после атак ВСУ, раздавались взрывы и был дым. Взрывы были и в восточном направлении от города, возле Константиновки.
"Надеемся на сюрприз рашистам от движения сопротивления и ждем подтверждения информации", - отметил Иван Федоров.
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