Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в телеграме.

"Повреждена железнодорожная инфраструктура в Мелитопольском районе, которая использовалась оккупантами для перевозки военной техники и личного состава в направлении г. Васильевка и г. Токмак. Это значительно усложняет логистику врага", - подчеркнул он.

Также на аэродроме Мелитополя, который россияне безуспешно пытаются восстановить после атак ВСУ, раздавались взрывы и был дым. Взрывы были и в восточном направлении от города, возле Константиновки.

"Надеемся на сюрприз рашистам от движения сопротивления и ждем подтверждения информации", - отметил Иван Федоров.

15 июля сообщали, что через Мелитополь оккупанты стягивают технику к Запорожью. В городе было замечено более 40 зенитных установок.

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