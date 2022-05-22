В Мелитополе жалуются на россиян: постоянно нарушают ПДД и "развлекаются" на дорогах
В Мелитополе российские оккупанты активно нарушают правила дорожного движения, от чего страдают украинцы
Об этом идет речь в отчете Запорожской ОВА.
В результате российских "развлечений на дорогах" пострадала женщина.
"Жители Мелитополя сообщают, что оккупанты постоянно нарушают правила дорожного движения и "развлекаются" на дороге. В результате таких развлечений захватчики переехали легковое авто, в салоне которого зажало женщину. В настоящее время пострадавшая находится в местной больнице. Свою причастность к инциденту россияне, как всегда возражают", - говорится в отчете ОВА.
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