Об этом идет речь в отчете Запорожской ОВА.

В результате российских "развлечений на дорогах" пострадала женщина.

"Жители Мелитополя сообщают, что оккупанты постоянно нарушают правила дорожного движения и "развлекаются" на дороге. В результате таких развлечений захватчики переехали легковое авто, в салоне которого зажало женщину. В настоящее время пострадавшая находится в местной больнице. Свою причастность к инциденту россияне, как всегда возражают", - говорится в отчете ОВА.

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