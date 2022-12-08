Об этом передает Генштаб ВСУ в утренней сводке 8 декабря.

Как отмечается, на временно занятой территории Запорожской области с целью пополнения текущих потерь российские оккупанты планируют мобилизовать местных жителей.

В частности, в городе Мелитополь Запорожской области отмечена выдача повесток мужчинам призывного возраста с требованием прибыть в военный комиссариат в ближайшее время.

В общем на Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы районов Угледара, Богоявленки, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

14 ноября депутат облсовета Сергей Лышенко сообщил, что на оккупированных территориях Запорожской области растет количество российских военных.

Впоследствии боец "Легиона Свободы" Константин Денисов в эфире Еспресо рассказал, что в области россияне похищают и пытают украинских священнослужителей, чтобы уменьшить гражданское сопротивление.

7 декабря появилась информация от мэра Мелитополя Ивана Федорова, что в Запорожской области оккупанты расстреляли мирных жителей, а выехать из оккупации сложно и опасно.

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