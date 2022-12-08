В Мелитополе захватчики выдают повестки мужчинам призывного возраста, - Генштаб
В Запорожской области оккупанты планируют пополнить потери, поэтому выдают повестки мужчинам призывного возраста с требованием прибыть в военный комиссариат, в частности в Мелитополе
Об этом передает Генштаб ВСУ в утренней сводке 8 декабря.
Как отмечается, на временно занятой территории Запорожской области с целью пополнения текущих потерь российские оккупанты планируют мобилизовать местных жителей.
В частности, в городе Мелитополь Запорожской области отмечена выдача повесток мужчинам призывного возраста с требованием прибыть в военный комиссариат в ближайшее время.
В общем на Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы районов Угледара, Богоявленки, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.
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