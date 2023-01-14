В Мелитополе захватчики демонтировали памятник Тарасу Шевченко, - Федоров

Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил в телеграмме.

Отмечается, что вечером 13 января оккупанты демонтировали памятник Тарасу Шевченко в центре Мелитополя.

"Орки думают, что, спрятав памятник, они погасят сопротивление тысяч остающихся в оккупации жителей. Однако уже получают обратный эффект", - подчеркнул городской голова.

Он также напомнил: несколько месяцев назад россияне вывесили на главный флагшток города свой триколор, однако сделали это ночью.

Напомним, накануне Федоров сообщал , что в Мелитополе количество россиян, кадыровцев, бурят и осетинов больше местных жителей, а коллаборанты распространяют фейк, что после деоккупации всех жителей Мелитополя ждет "судилище".

В другой части Запорожья, в Бердянске 13 января в районе аэродрома раздалось несколько взрывов, разгорелся большой пожар, также в городе взорвали автомобиль так называемого главы оккупационной администрации района Алексея Кичигина.

Утром 14 января во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв, который был слышен в центре города.

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