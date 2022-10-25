Информацию подтвердил мэр Иван Федоров.

"Коллаборанты Мелитополя неудачно покурили возле отделения рашистской ФСБ, которое размещается в здании мелитопольского гауляйтера Балицкого. По предварительным данным, возле помещения, в котором находился один из штабов пропагандистов Кремля, взорвался автомобиль", - написал он.

Также Федоров показал фото и видео офиса коллаборантов после взрыва.



"Именно так должно выглядеть теплоснабжение в офисе коллаборантов и пропагандистов.

Дальше будет еще горячее!" – отметил он.

В ночь на 25 октября в Мелитопольском районе прогремели 7 мощных взрывов.

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