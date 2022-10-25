В Мелитополе взорвался автомобиль возле штаба ФСБ в помещении гауляйтера Балицкого, есть повреждения
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области возле отделения рашистской ФСБ взорвался автомобиль. Поврежден офис коллаборантов и пропагандистов
Информацию подтвердил мэр Иван Федоров.
"Коллаборанты Мелитополя неудачно покурили возле отделения рашистской ФСБ, которое размещается в здании мелитопольского гауляйтера Балицкого. По предварительным данным, возле помещения, в котором находился один из штабов пропагандистов Кремля, взорвался автомобиль", - написал он.
Также Федоров показал фото и видео офиса коллаборантов после взрыва.
"Именно так должно выглядеть теплоснабжение в офисе коллаборантов и пропагандистов.
Дальше будет еще горячее!" – отметил он.
- В ночь на 25 октября в Мелитопольском районе прогремели 7 мощных взрывов.
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