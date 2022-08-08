Об этом информирует в телеграмме городской голова Мелитополя Иван Федоров .



Сегодня ночью высокоточными ракетами HIMARS было нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации оккупационных войск на промышленных площадках в разных районах города Мелитополя, - написал Федоров.



Мэр города сообщает, что наши воины уничтожили значительное количество военной техники врага и более сотни рашистов. ПВО захватчиков не может сбить снаряды американской РСЗО.



"На прошлой неделе значительную часть ПВО оккупанты передислоцировали из Мелитополя в Херсон. Сегодняшняя ночь наиболее результативна и свидетельствует, что вражеские подразделения ПВО уже не способны сопротивляться HIMARS", - говорится в сообщении.



Такие действия оккупантов помогают ВСУ вести контрнаступательную операцию на мелитопольском направлении, добавил Федоров.

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