В Мелитополе ВСУ из HIMARS уничтожили базу российских оккупантов
В ночь на 8 августа, во временно оккупированном Мелитополе, украинские защитники уничтожили базу рашистов из реактивной артиллерийской ракетной системы HIMARS
Об этом информирует в телеграмме городской голова Мелитополя Иван Федоров .
Сегодня ночью высокоточными ракетами HIMARS было нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации оккупационных войск на промышленных площадках в разных районах города Мелитополя, - написал Федоров.
Мэр города сообщает, что наши воины уничтожили значительное количество военной техники врага и более сотни рашистов. ПВО захватчиков не может сбить снаряды американской РСЗО.
"На прошлой неделе значительную часть ПВО оккупанты передислоцировали из Мелитополя в Херсон. Сегодняшняя ночь наиболее результативна и свидетельствует, что вражеские подразделения ПВО уже не способны сопротивляться HIMARS", - говорится в сообщении.
Такие действия оккупантов помогают ВСУ вести контрнаступательную операцию на мелитопольском направлении, добавил Федоров.
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