English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией В Мелитополе ВСУ из HIMARS уничтожили базу российских оккупантов

В Мелитополе ВСУ из HIMARS уничтожили базу российских оккупантов

8 августа, 2022 понедельник
07:49
война с Россией

В ночь на 8 августа, во временно оккупированном Мелитополе, украинские защитники уничтожили базу рашистов из реактивной артиллерийской ракетной системы HIMARS

Об этом информирует в телеграмме городской голова Мелитополя Иван Федоров .

Сегодня ночью высокоточными ракетами HIMARS было нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации оккупационных войск на промышленных площадках в разных районах города Мелитополя, - написал Федоров.

Мэр города сообщает, что наши воины уничтожили значительное количество военной техники врага и более сотни рашистов. ПВО захватчиков не может сбить снаряды американской РСЗО.

"На прошлой неделе значительную часть ПВО оккупанты передислоцировали из Мелитополя в Херсон. Сегодняшняя ночь наиболее результативна и свидетельствует, что вражеские подразделения ПВО уже не способны сопротивляться HIMARS", - говорится в сообщении.

Такие действия оккупантов помогают ВСУ вести контрнаступательную операцию на мелитопольском направлении, добавил Федоров.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мелитополь
военные силы Украины
оккупированные территории
Запорожская область
HIMARS
Читайте также:
Андреас Умланд
6 августа, 2022 суббота
В кремле поняли, что продолжение войны – это угроза единства РФ, – политолог Умланд
7 августа, 2022 воскресенье
В Украине ликвидировали россиян, пытавших гражданских в Буче
Сергей Згурец
6 августа, 2022 суббота
Враг перебрасывает боеприпасы с путей к позициям, не образуя склады, которые могут быть поражены HIMARS, - Згурец
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.4
    Покупка 38.4
    Продажа 39.53
  • EUR
    Покупка 38.71
    Продажа 40.02
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
8 августа
09:25
Россия обстреляла окрестности Николаева
09:12
"Преступления "Азова", зависимость Киева и обстрелы Запорожской АЭС: СНБО опубликовал новые манипуляции РФ
09:09
мины
Британская разведка обнаружила запрещенное оружие, которое РФ массово использует на Донбассе
08:47
ВСУ ударили по Антоновскому и Каховскому мостам
08:43
Эксклюзив
После ракетного удара по центру Винницы местные активнее стали реагировать на сигналы тревоги, - журналистка
08:36
В Донецкой области за сутки захватчики убили 5 мирных жителей, еще 17 - ранены
08:35
В ISW объяснили, как успехи ВСУ влияют на планы оккупантов в отношении псевдореферендумов
08:26
Обновлено
Ночью оккупанты атаковали Днепропетровщину с РСЗО и ракет. Есть разрушения
08:22
Враг наращивает системы противовоздушной обороны на Волынском и Полесском направлениях
08:18
Николай Княжицкий
Что нам нужно сейчас для Победы?
07:33
Украинские воины обезвредили разведывательные группы под Бахмутом и отразили наступление россиян в направлениях Марьинки и Верхнекаменского
06:57
Китай завершил учения вокруг Тайваня
06:27
Сенат США
Сенаторы США снова призывают Белый дом внести Россию в список стран-спонсоров терроризма
06:05
В Черном море маневрируют около 10 боевых кораблей РФ, наготове 4 носителя ракет и большой десантный корабль
05:42
ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов, опорные пункты и ликвидировали 24 оккупанта
05:18
Из сектора Газа в сторону Израиля выпусти несколько снарядов после начала действия режима прекращения огня
01:43
"Против РФ осуществляется мощная информационная атака": ЦПИ опроверг новые фейки
00:58
В Бахмуте полиция задержала шестерых сторонников "русского мира"
00:21
Прокуратура расследует 26 тыс. дел о подозрении в совершении военных преступлений
2022, воскресенье
7 августа
23:33
Apple просит поставщиков Тайваня маркировать детали по правилам КНР
23:29
Белорусский ОМОН ищет тех, кто взорвал колею в Брестской области
23:12
Обновлено
"В городе очень громко": в Харькове прозвучала серия взрывов
23:05
Россияне ударили по военным объектам на Винничине, есть травмированные
22:47
Аналитика
Сергей Згурец
Наступательные действия по освобождению Херсона пройдут еще летом. Колонка Сергея Згурца
22:30
В Беларуси заблокировали сайт "Польского радио"
22:28
Эксклюзив
Украине нужны ракеты, чтобы "взять в заложники" российские АЭС, - политолог
21:59
Обновлено
Актриса Джессика Честейн посетила Ирпень
21:53
Пантелеймон Кулиш
Этот день в истории: рождение Пантелеймона Кулиша, закон Сталина "о пяти колосках", вторжение РФ в Чечню и Грузию
21:41
"Мы ничего своего не отдадим": Зеленский о псевдореферендумах на оккупированных территориях
21:25
Зеленский анонсировал новый пакет военной помощи для Украины
20:40
Интервью
Россия шантажирует Европу газом, чтобы достичь мирного соглашения по оккупированным территориям, – Марк Фейгин
20:36
Обновлено
В Кременчуге и Виннице были слышны звуки взрывов, - мэры
20:00
Израиль заявил о "достижении целей" операции против "Исламского джихада"
20:00
Интервью
Мария Бурмака: Украинская культура должна быть украинской, потому что российский балет и российские танки – это одно и то же
19:44
Россияне пытаются прорвать украинскую оборону вблизи Красногоровки, Авдеевки, Песков и Марьинки
19:35
"Это можно делать только в болезненном воображении заядлых патриотов": Ткаченко о демонтаже "Родины-Матери"
19:17
Amnesty International извиняется за свой отчет, но отказываться от выводов по ВСУ не будет
19:14
Эксклюзив
В "зерновое" соглашение изначально закладывалась возможность срыва Россией, - эксперт-международник Краев
19:04
Аньес Калламар
Украинцы запустили в Twitter "шторм" с требованием отставки главы Amnesty International
18:26
Эксклюзив
Путин стал вторичным партнером и Турции, и Ирана, и Китая, – советник министра МВД Денисенко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV