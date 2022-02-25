В Мелитополе в результате обстрелов произошел пожар в жилом доме
25 февраля в Мелитополе Запорожской области из-за обстрелов загорелся жилой дом, пострадавших нет
Об этом сообщает прессслужба ГСЧС .
Пожар произошел в 8:38 во втором переулке Бадыгина.
Из-за обстрелов и риска для жизни спасатели вернулись на место дислокации. Жертв и потерпевших нет.
ГСЧС привлекла к тушению огня пять человек личного состава и одну единицу техники.
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