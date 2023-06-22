В Мелитополе утром прогремела серия взрывов, оккупанты усилили террор местных жителей
В четверг, 22 июня, во временно оккупированном городе Мелитополь и поселке Акимовка Запорожской области прозвучала серия взрывов, в результате чего рашисты усилили контроль жителей
Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров .
"Утро оккупантов явно не задалось сразу в нескольких пока оккупированных населенных пунктах Украины. Минусуются вражеские базы, логистические пути и возможности врага для побега", - написал мэр.
Всего в Мелитополе прогремело более 8 взрывов, самые громкие на севере города в районе концентрации российской военной техники. Также в Акимовке, вероятно, есть попадание в военную базу в медскладах.
Во временно оккупированном Чонгаре не выдержал автомобильный мост, по которому российская армия перевозила тяжелое вооружение из Крыма через Мелитополь на Запорожское и другие направления.
В панике оккупанты усилили давление на жителей:
- на выезде из Мелитополя не выпускают на блокпостах,
- проводят фильтрацию в Акимовке,
- разворачивают гражданские автомашины и грузовики на Чонгаре,
- в Токмаке останавливают людей, требуют документы и рвут украинские паспорта.
В то же время росСМИ заявляют, что ФСБ задержала в Мелитополе "диверсантов", покушавшихся на псевдочиновников и готовивших подрыв железной дороги.
Среди задержанных есть девушка, которая, по словам пропагандистов, призналась в своей причастности к покушению на "руководителя предприятия в Запорожской области". Также враг выбил признание из еще трех так называемых диверсантов.
- Утром 19 июня на временно оккупированном полуострове Крым взорвался автомобиль с запорожским гауляйтером Владимиром Епифановым. Также пострадали его секретарь и охранник.
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