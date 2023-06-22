Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров .

"Утро оккупантов явно не задалось сразу в нескольких пока оккупированных населенных пунктах Украины. Минусуются вражеские базы, логистические пути и возможности врага для побега", - написал мэр.

Всего в Мелитополе прогремело более 8 взрывов, самые громкие на севере города в районе концентрации российской военной техники. Также в Акимовке, вероятно, есть попадание в военную базу в медскладах.

Во временно оккупированном Чонгаре не выдержал автомобильный мост, по которому российская армия перевозила тяжелое вооружение из Крыма через Мелитополь на Запорожское и другие направления.

В панике оккупанты усилили давление на жителей:

на выезде из Мелитополя не выпускают на блокпостах,

проводят фильтрацию в Акимовке,

разворачивают гражданские автомашины и грузовики на Чонгаре,

в Токмаке останавливают людей, требуют документы и рвут украинские паспорта.

В то же время росСМИ заявляют, что ФСБ задержала в Мелитополе "диверсантов", покушавшихся на псевдочиновников и готовивших подрыв железной дороги.

Среди задержанных есть девушка, которая, по словам пропагандистов, призналась в своей причастности к покушению на "руководителя предприятия в Запорожской области". Также враг выбил признание из еще трех так называемых диверсантов.