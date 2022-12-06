Об этом городской голова Мелитополя сообщил в Telegram.

"Утреннее хлопок для оккупантов в Мелитополе. Сообщают о взрыве на микрорайоне, который слышал пол города", - отметил Федоров.

Впоследствии мэр уточнил , что взрыв произошел в 6 утра у подъезда коллаборанта Николая Волыка. До полномасштабного вторжения России в Украину он возглавлял местное звено социалистической партии и был депутатом Мелитопольского районного совета. После оккупации Мелитополя стал активным приспешником местных гауляйтеров

"На место взрыва сразу же приехали "скорые". По идее "русский мир" отвернулся от коллаборанта. Уточняем информацию насколько сильно поджарился", - добавил Иван Федоров.

Российские оккупанты полностью заблокировали Мелитополь, кроме того, что въезд и выезд был запрещен, на главных проспектах проводили фильтрацию.

Военные РФ привозят своих педагогов, которые должны русифицировать детей на временно оккупированных территориях.

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