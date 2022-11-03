В Мелитополе утром 3 ноября взорвалась военная база оккупантов с центром координации эфесбешников, - депутат Запорожского райсовета
Дмитрий Кирильчук, депутат Запорожского райсовета, сообщил, что пострадала одна из основных военных баз россиян, созданная ими с начала временной оккупации Мелитополя
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
Кирильчук сообщил некоторые детали о сегодняшних утренних взрывах во временно оккупированном Мелитополе на территории завода "Рефма", где оккупанты обустроили свой штаб и военную базу.
"Сегодня хорошо поработали наши артиллеристы, ракетные и инженерные войска и стоит отметить, что частенько в Мелитополе для россиян появляется "хлопочек". И 3 ноября в 6 часов утра такой "хлопочек" был на одной из первых военных баз оккупантов, которую они создали на территории завода "Рефма". Зона завода находится в удобной для противника локации в нижней части Мелитополя, к тому же она труднодоступна и имеет большую территорию. Там находится много цехов, что давало возможность врагу накапливать технику именно в той зоне. А по состоянию на сегодняшний день было известно, что на территории завода находится более 80 единиц вражеской военной техники. В результате сегодняшнего попадания зафиксировано, что у офисного сооружения разрушены три верхних этажа, где базировался центр координации эфесбешников, которые с самого начала временной оккупации Мелитополя очень дерзко себя чувствовали", - прокомментировал депутат Запорожского райсовета.
Дмитрий Кирильчук добавил, что по поводу жертв среди оккупантов информация еще уточняется, но пострадала основная военная база россиян и это очень значительный случай.
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