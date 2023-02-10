В Мелитополе украинцы нашли способ игнорировать паспортизацию РФ, - Центр нацсопротивления

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Россияне насаждают паспорт всеми способами. В частности, лишь наличие вражеской макулатуры может дать право на получение социальной помощи в условиях, когда украинские выплаты заблокированы. Также отсутствие российского паспорта создает дополнительные проблемы на блокпостах оккупантов", - пишут в Центре.

Однако украинцы не спешат получать паспорт РФ. Жители Мелитополя практикуют вставать в электронную очередь и пропускать ее. После этого они повторно записываются в очередь, но и снова не приходят.

"Это облегчает проверку на блокпосте, ведь у вас есть сообщения о записи в очередь на паспорт", - добавили в ЦНС.