В Мелитополе украинские партизаны взорвали бронепоезд оккупантов

Об этом сообщает Штаб обороны Запорожского края.

Взрыв произошел под вагоном с личным составом оккупантов. Повреждены 2 железнодорожных пути, 10-вагонный бронепоезд остановлен, также остановлен локомотив с 10 цистернами ГСМ, который ехал за поездом.

Также 18 мая мелитопольские партизаны ликвидировали российских военных высокого ранга.