В Мелитополе украинские партизаны взорвали бронепоезд оккупантов
В Мелитополе украинские партизаны взорвали российский военный бронепоезд на 10 вагонов
Об этом сообщает Штаб обороны Запорожского края.
Взрыв произошел под вагоном с личным составом оккупантов. Повреждены 2 железнодорожных пути, 10-вагонный бронепоезд остановлен, также остановлен локомотив с 10 цистернами ГСМ, который ехал за поездом.
- Также 18 мая мелитопольские партизаны ликвидировали российских военных высокого ранга.
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