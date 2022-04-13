В Мелитополе украинские партизаны ликвидировали около 70 оккупантов, - ГУР

Об этом сообщает ГУР.



"Установлено, что в период с 20.03 по 12.04.2022 ликвидировано 70 военнослужащих РФ во время ночных патрулирований во временно оккупированном Мелитополе", - говорится в сообщении.



Также известно, что среди ликвидированных захватчиков были "кадыровцы".



"В настоящее время подразделения оккупационных войск не добились результатов по поиску лиц, причастных к уничтожению военнослужащих РФ", - добавили в пресс-службе ГУР.

Напомним, ВСУ продолжают одерживать победы. Недавно в Сумской области украинские военные ликвидировали пятерых кафиров-мародеров . Враги крутились возле опрокинутого "Урала", набитого награбленным имуществом. Несмотря на то, что они знали о наступлении бойцов Украины, мародеры все же решили не убегать.