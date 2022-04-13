В Мелитополе украинские партизаны ликвидировали около 70 оккупантов, - ГУР
Украинские партизаны уничтожили 70 врагов во временно оккупированном Мелитополе во время ночных патрулирований
Об этом сообщает ГУР.
"Установлено, что в период с 20.03 по 12.04.2022 ликвидировано 70 военнослужащих РФ во время ночных патрулирований во временно оккупированном Мелитополе", - говорится в сообщении.
Также известно, что среди ликвидированных захватчиков были "кадыровцы".
"В настоящее время подразделения оккупационных войск не добились результатов по поиску лиц, причастных к уничтожению военнослужащих РФ", - добавили в пресс-службе ГУР.
- Напомним, ВСУ продолжают одерживать победы. Недавно в Сумской области украинские военные ликвидировали пятерых кафиров-мародеров . Враги крутились возле опрокинутого "Урала", набитого награбленным имуществом. Несмотря на то, что они знали о наступлении бойцов Украины, мародеры все же решили не убегать.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.88
-
EUR
Покупка 31.72Продажа 32.67
- Актуальное
- Важное