Об этом во время брифинга в Медиацентре сказал городской голова Мелитополя Иван Федоров .

Рашисты пытаются удержать Мелитополь любым путем, ведь это ключ к освобождению Мариуполя и Херсона.

"Что касается количества оккупантов в городе – оно постоянно разное. В целом в городе тысячи единиц техники и тысячи вражеских солдат в Мелитопольском районе. Мы видим, что за последний период их количество увеличилось. Сегодня они есть в тракторных бригадах. Они выселяют сельхозтехнику для того, чтобы спрятать свою технику в ангарах там, где раньше хранили сельхозпродукцию, чтобы таким образом наши ВСУ и спецслужбы их не видели. Но зря они так думают. Наши люди обо всем информируют, мы все видим", - подчеркнул Федоров.

Также рашисты запугивают мелитопольских школьников.

"Утром поступили новости, что российские военные заходят в классы с детьми, не выпускают их из школы. На каждом перерыве школьники вынуждены слушать гимн России – это точно не об учебном процессе", – сказал мэр города Мелитополя.

Что касается псевдореферендума, то, вероятно, российские оккупанты пока оставили надежды провести его в начале сентября.

"Ожидалось, что 11 сентября россияне будут пытаться проводить фейковый референдум на территории Запорожской, Херсонской и Луганской областей. Но уже понятно, что никакого референдума не будет. Прежде всего, россияне пытались провести этот "референдум" еще в августе. Поквартирный опрос показал оккупант. что менее 10% местных жителей согласилось участвовать в этом действе", – добавил Федоров.

28 августа ВСУ уничтожили в Мелитополе одну из крупнейших вражеских военных баз на территории завода "Автоцветлит".

26 августа на российских складах в оккупированном Мелитопольском районе произошел "хлопок".

В оккупированном Мелитополе взорвали штаб "Единой России".

8 сентября во временно оккупированном Мелитополе партизаны взорвали дом коллаборанта и псевдоруководителя КП "Водоканал" Юрия Онищука.

Официальный горсовет Мелитополя постановил арестовать имущество коллаборантов, занимающихся подготовкой к псевдореферендуму.

Во временно оккупированном Мелитополе партизаны обратились в видео к коллаборантам с призывом сдаваться.

В поселке Мирный Мелитопольского района оккупанты захватили детский приют, где якобы поселили инженерные войска. Также рашисты вырубили все зеленые насаждения на территории.