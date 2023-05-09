Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"По всем крупным городам временно оккупированной территории Запорожья, в Энергодаре, Токмаке, Мелитополе закрыты магазины и банки. Также закрыты так называемые административные заведения и паспортные столы. В городах наблюдается паника и хаос в связи с так называемой эвакуацией со стороны оккупантов. Призываем остающееся местное население сделать запасы пищи и воды. Потому, что оккупанты делают это целенаправленно", - подчеркнул Ашурбеков.

По словам депутата Запорожского областного совета, оккупанты пытаются создать психологическое давление, чтобы как можно больше людей выехало с временно оккупированной территории Запорожской области в сторону России.

"Захватчики не будут работать над тем, чтобы восстановить торговую инфраструктуру. Цель оккупантов создать психологическое давление, чтобы как можно больше людей выехало с временно оккупированной территории в сторону России. Прежде всего это дети и пожилые люди. Террористы давят на людей, чтобы держать их как живой щит по всем логистическим маршрутам. Чтобы в дальнейшем держать людей в заложниках на территории России", - подчеркнул Ашурбеков.