В Мелитополе, Токмаке и Энергодаре закрыты банки, магазины и административная инфраструктура, - депутат Запорожского облсовета Ашурбеков
Депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков отметил, что захватчики давят на жителей оккупированной территории Запорожья относительно так называемой эвакуации, чтобы держать людей как живой щит по всем логистическим маршрутам
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"По всем крупным городам временно оккупированной территории Запорожья, в Энергодаре, Токмаке, Мелитополе закрыты магазины и банки. Также закрыты так называемые административные заведения и паспортные столы. В городах наблюдается паника и хаос в связи с так называемой эвакуацией со стороны оккупантов. Призываем остающееся местное население сделать запасы пищи и воды. Потому, что оккупанты делают это целенаправленно", - подчеркнул Ашурбеков.
По словам депутата Запорожского областного совета, оккупанты пытаются создать психологическое давление, чтобы как можно больше людей выехало с временно оккупированной территории Запорожской области в сторону России.
"Захватчики не будут работать над тем, чтобы восстановить торговую инфраструктуру. Цель оккупантов создать психологическое давление, чтобы как можно больше людей выехало с временно оккупированной территории в сторону России. Прежде всего это дети и пожилые люди. Террористы давят на людей, чтобы держать их как живой щит по всем логистическим маршрутам. Чтобы в дальнейшем держать людей в заложниках на территории России", - подчеркнул Ашурбеков.
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