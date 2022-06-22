В Мелитополе студенты ВУЗов отказываются продолжать обучение под оккупационным руководством
Студенты игнорируют приглашение от самопровозглашенной власти продолжить обучение под оккупационным руководством
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
Отмечается, что во временно оккупированном Мелитополе студенты Таврического агротехнологического университета им. Моторного игнорируют приглашение на учебу от созданного оккупантами руководства Мелитопольского государственного университета
По данным ГУР, примерно 95% слушателей вузов соглашаются продолжить обучение только если заведение будет и дальше подчинено Министерству образования Украины.
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