В Мелитополе сожгли чучело Путина. Видео
Жители Мелитополя сожгли чучело президента РФ Владимира Путина во время митинга
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на сообщение Дмитрия Волкова в Facebook.
"В Мелитополе сожгли чучело путина. На митинги против оккупантов выходит все больше людей. Большинство жителей едино как никогда. Присоединяйтесь", - написал он.
- Напомним, 4 марта в Мелитополе кафиры захватили телебашню и включили пропаганду.
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