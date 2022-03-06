В Мелитополе сожгли чучело Путина. Видео

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на сообщение Дмитрия Волкова в Facebook.



"В Мелитополе сожгли чучело путина. На митинги против оккупантов выходит все больше людей. Большинство жителей едино как никогда. Присоединяйтесь", - написал он.

Напомним, 4 марта в Мелитополе кафиры захватили телебашню и включили пропаганду.