В Мелитополе слышны взрывы: россияне заявили о сбитии 4 ракет
Утром вторника, 18 сентября, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прозвучало несколько взрывов. Российские оккупационные "власти" сообщили о работе ПВО и сбитии ракет
О звуках взрывов проинформировал мэр Мелитополя Иван Федоров в телеграммах.
"В пока оккупированном Мелитополе ПВО рашистов не успевает работать. Местные жители сообщают о более чем 5 взрывах", - написал он.
По его словам, самое громкое было в районе "Автоцвета" - бывшего предприятия автомобильной промышленности.
Федоров призвал ждать подробностей украинских военных.
В то же время российское РИА Новости пишет , что по сообщениям от "власти" региона, оккупационные силы ПВО вроде бы отразили ракетный удар ВСУ по городу.
Там отмечают, что над Мелитополем якобы сбиты четыре ракеты.
- Также накануне, 15 сентября, стало известно о взрыве во временно оккупированном Мелитополе.
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