В Мелитополе слышны взрывы: россияне заявили о сбитии 4 ракет

О звуках взрывов проинформировал мэр Мелитополя Иван Федоров в телеграммах.

"В пока оккупированном Мелитополе ПВО рашистов не успевает работать. Местные жители сообщают о более чем 5 взрывах", - написал он.

По его словам, самое громкое было в районе "Автоцвета" - бывшего предприятия автомобильной промышленности.



Федоров призвал ждать подробностей украинских военных.

В то же время российское РИА Новости пишет , что по сообщениям от "власти" региона, оккупационные силы ПВО вроде бы отразили ракетный удар ВСУ по городу.

Там отмечают, что над Мелитополем якобы сбиты четыре ракеты.