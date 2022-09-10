В Мелитополе слышны стрельба и взрывы
В оккупированном городе вечером, 9 сентября, слышны выстрелы и взрывы
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"ВСУ желают оккупантам доброй ночи", — отметил мэр.
Федоров рассказал, что звуки взрывов и стрельбы раздались около 23:45 часов. По его словам, подробности выясняют.
- 26 августа на российских складах в оккупированном Мелитопольском районе произошел "хлопок".
- В оккупированном Мелитополе взорвали штаб "Единой России".
- 8 сентября во временно оккупированном Мелитополе партизаны взорвали дом коллаборанта и псевдоруководителя КП "Водоканал" Юрия Онищука.
- 8 сентября мелитопольские партизаны обратились в видео к коллаборантам: "Сдавайтесь или умрите".
- 9 сентября местные СМИ сообщили, что под Мелитополем оккупанты захватили детское убежище и вырубили деревья, чтобы уберечься от партизан.
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