В Мелитополе с 8 по 10 мая продлится комендантский час: оккупанты планируют расстреливать мирных жителей и обвинить в этом ВСУ
В Мелитополе на 9 мая оккупанты могут расстреливать мирное население, чтобы затем обвинить во всем ВСУ
Об этом сообщил мэр Мариуполя Иван Федоров в видеообращении в фейсбуке.
В Мелитополе объявили продленный комендантский час – с 8 по 10 мая.
"Это для того, чтобы не позволить оккупантам совершить провокации. По информации силовых структур ВСУ, они планируют стрелять в мирных граждан, разгонять протестующих - делать все, чтобы спровоцировать хаос и панику во время "празднования" 9 мая. А затем обвинить во всем ВСУ ", – сказал Федоров.
"Наша задача – этого не допустить", – подчеркнул мэр города.
Он подтвердил информацию, что оккупанты и их сторонники, в частности коллаборант Руслан Романцов, обзванивают детские коллективы и заставляют участвовать в "праздновании". Этим он подвергает детей опасности.
"Руслан Романцов лично обзванивает коллективы, детей, чтобы те приняли участие в организации "праздничного" 9 мая. Этим самым подвергает наших детей опасности", – сказал Федоров.
- Напомним, в оккупированном Мелитополе детей заставляют надевать георгиевские ленты и учить стишки о войне.
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