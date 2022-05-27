В Мелитополе российские войска после захвата педуниверситета ворвались с оружием в агротехнологический вуз
Сегодня, 27 мая, сотрудники Таврического государственного агротехнологического университета сообщили, что в здание вуза ворвались с оружием российские захватчики, так же случилось и в Мелитопольском педагогическом университете.
Об этом сообщает местное медиа РИА-Мелитополь.
Вместе с захватчиками в здание ТГАТУ пришла руководитель фейкового департамента образования Елена Шапурова. Сотрудникам сообщили, что ТГАТУ присоединили к МГПУ. Преподаватели должны написать заявление на переход в объединенный университет или увольняться.
"Всего в один вуз рашисты хотят объединить два университета в Мелитополе, 2 в Бердянске и 2 частных вуза. Новый вуз будет называться "Мелитопольский". Единственным ректором объявлен тот же А. Ю. Чуйков – заезжий подполковник и бывший старший преподаватель Харьковского университета Внутренних Дел", – говорится в сообщении.
Рашисты заявили, что с 1 сентября все студенты будут учиться по российской программе, контрактников больше не будет. А студенты 4 курса якобы получат российский диплом.
Сотрудники ТГАТУ рассказали, что новый ректор вел себя неадекватно, был агрессивным и хамил.
"Вы представляете, что значит российский диплом! Это не то что какой-то там украинский" - кричал в аудитории новый фейковый ректор.
А. Ю. Чуйков подчеркнул, что все уволившиеся должны покинуть здание университета. Впрочем, когда преподаватели спросили о личных вещах в стенах вуза, Чуйков заявил, что на них должна быть накладная.
Часами ранее коллаборант Елена Шапурова вместе с военными РФ с автоматами согнали преподавателей в Мелитопольском педуниверситете, чтобы сообщить об объединении, представили нового руководителя и потребовали заявления на работу или увольнения.
Кроме того, специалистку отдела кадров МГПУ Наталию Можару взяли в заложницы и потребовали принять заявления от всех – даже тех, кто выехал из Мелитополя. Женщину не выпускают из кабинета, и на связь она не выходила.
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