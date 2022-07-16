В Мелитополе российские оккупанты обыскивают дома, делают "перепись населения" - СМИ
Во временно оккупированном Мелитополе рашисты обыскивают дома, делают "перепись населения", а у водителей допытываются любят ли те РФ
Об этом сообщает местное издание "Риа-Мелитополь" .
"Утром 16 июля в частном секторе одного из районов Мелитополя российские захватчики начать проводить проверки: "На каждой улице по 5 военных с местными правоохранителями-предателями ходят с белыми листами в руках. Проверяют каждый двор".
Сообщается, что это так называемая перепись населения. Во время этого у жителей спрашивают, кто служил в АТО, сколько людей проживает, записывают личные данные.
"Военные России ходят по дворам с автоматами. Люди прячутся по домам, потому что сказали, что всех "переписывают". Что на этот раз произошло непонятно. Может, ищут кого выселить из города", - говорят местные жители.
После обеда уже в другом районе города рашисты перекрыли дорогу и тормозят все машины.
"Проверяют документы и мужчин заставляют снимать одежду и показывать татуировки. Спрашивают: Любите ли Россию? Или - как вы отнесетесь к РФ", - рассказал один из тех, кого обыскивали.
Кроме того, в сторону Запорожья промчались 17 "полицейских" машин.
- 15 июля во временно оккупированном Мелитополе зафиксировали более 40 зенитных установок.
- Иван Федоров, городской голова Мелитополя, рассказал, что в 100 метрах от жилых домов стоит вражеская ПВО и артиллерия, соответственно, так они планируют прикрываться мирными жителями.
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- В ночь с 12 на 13 июля в оккупированных Херсоне, Мелитополе и Бердянске слышны звуки автоматных выстрелов.
- 12 июля в Мелитопольском районе горела база воинской части МЧС, которую ранее захватили оккупанты.
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