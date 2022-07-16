Об этом сообщает местное издание "Риа-Мелитополь" .

"Утром 16 июля в частном секторе одного из районов Мелитополя российские захватчики начать проводить проверки: "На каждой улице по 5 военных с местными правоохранителями-предателями ходят с белыми листами в руках. Проверяют каждый двор".

Сообщается, что это так называемая перепись населения. Во время этого у жителей спрашивают, кто служил в АТО, сколько людей проживает, записывают личные данные.

"Военные России ходят по дворам с автоматами. Люди прячутся по домам, потому что сказали, что всех "переписывают". Что на этот раз произошло непонятно. Может, ищут кого выселить из города", - говорят местные жители.

После обеда уже в другом районе города рашисты перекрыли дорогу и тормозят все машины.

"Проверяют документы и мужчин заставляют снимать одежду и показывать татуировки. Спрашивают: Любите ли Россию? Или - как вы отнесетесь к РФ", - рассказал один из тех, кого обыскивали.

Кроме того, в сторону Запорожья промчались 17 "полицейских" машин.

15 июля во временно оккупированном Мелитополе зафиксировали более 40 зенитных установок.

Иван Федоров, городской голова Мелитополя, рассказал, что в 100 метрах от жилых домов стоит вражеская ПВО и артиллерия, соответственно, так они планируют прикрываться мирными жителями.

13 июля городской голова Иван Федоров рассказал, что во временно оккупированном Мелитополе решисты стреляют в небо, чтобы запугать горожан.

В ночь с 12 на 13 июля в оккупированных Херсоне, Мелитополе и Бердянске слышны звуки автоматных выстрелов.

12 июля в Мелитопольском районе горела база воинской части МЧС, которую ранее захватили оккупанты.

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