В Мелитополе россияне создали группы по выявлению нелояльных жителей, - Центр нацсопротивления
Российские оккупанты продолжают искать членов украинского подполья и всех тех, кто может быть с ними связан
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
В Мелитополе в общественных местах работают группы россиян, ищущих нелояльных жителей.
"Оккупанты ходят в гражданском по 2-3 человека и разведывают информацию. В частности, оккупационные правоохранители намеренно провоцируют жителей на политические разговоры, иногда притворяясь, что они проукраинские, а иногда имитирующие ссору между собой. После того, как к ним присоединяется другой собеседник , который демонстрирует нелояльность к оккупационным властям, за ним устанавливается слежка. Таким образом россияне рассчитывают разоблачить еще больше проукраинских жителей и усилить репрессии", - говорится в материале.
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