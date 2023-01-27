Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В Мелитополе в общественных местах работают группы россиян, ищущих нелояльных жителей.

"Оккупанты ходят в гражданском по 2-3 человека и разведывают информацию. В частности, оккупационные правоохранители намеренно провоцируют жителей на политические разговоры, иногда притворяясь, что они проукраинские, а иногда имитирующие ссору между собой. После того, как к ним присоединяется другой собеседник , который демонстрирует нелояльность к оккупационным властям, за ним устанавливается слежка. Таким образом россияне рассчитывают разоблачить еще больше проукраинских жителей и усилить репрессии", - говорится в материале.

26 января в Генштабе рассказали, что россияне разыскивают на временно оккупированной Херсонщине украинских патриотов, а в здании бывшего Горностаевского РО УМВД Украины обустроили застенку.

На оккупированных территориях россияне оказывают давление на представителей всех конфессий, кроме церкви московского патриархата.

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