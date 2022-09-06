Об этом в эфире Эспрессо сказал боец Легиона Свободы Нацгвардии Константин Денисов.

По его словам, россияне не запрещают выезд на подконтрольную территорию в Запорожье, но другими методами препятствуют этому.

"Например, в Васильевке вводят неограниченный комендантский час или вводят новые требования к гражданскому транспорту на блокпостах, вводят новые формы контроля на пропускных пунктах. Действительно, они сопротивляются, чтобы гражданское население выезжало", - отметил Денисов.

По мнению военного, оккупанты понимают, что они теряют живой щит, которым они прикрываются от контрнаступления ВСУ.

"В Мелитополе они свои подразделения размещают в учебных заведениях, заводят туда личный состав. Все это делается намеренно, чтобы использовать украинских детей как живой щит", - подытожил он.