В Мелитополе россияне пытаются восстановить аэродром с помощью местного завода по производству бетона, - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Однако, по заверению украинских разведчиков, полноценный ремонт и запуск функционирования взлетной полосы в ближайшее время маловероятно.

Ведь технологически на подобные работы необходимо 21-28 дней, чтобы бетон приобрел необходимую прочность и был способен выдерживать нагрузку самолетов и другой техники без потери свойств. Оккупантами планируется использование мощностей бетонного завода для укрепления линий обороны путем создания долговременных огневых точек на железо-бетонной основе", – говорится в сообщении.

Также во временно оккупированном Мелитополе в районе элеватора установлено нахождение грузового поезда противника.

"В его составе – 8 грузовых крытых вагонов с надписью "агро-фрегат". Вагоны загружаются зерновыми культурами. В дальнейшем их планируют незаконно вывезти на территорию РФ", - добавляют развозчики.

Кроме этого сообщается, что здание, где размещалось структурное подразделение Государственной службы охраны в Мелитополе, используется для содержания задержанных граждан Украины. "Есть показания, что к задержанным применяются пытки", - отмечают в ГУР МО.

Напомним, боец Легиона Свободы Константин Денисов рассказал , что успешные действия партизан в Мелитополе разрушают линии поставок для российских войск.

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