В Мелитополе россияне пытаются восстановить аэродром с помощью местного завода по производству бетона, - разведка
Оккупационные войска в Мелитополе пытаются восстановить взлетно-посадочную полосу аэродрома на бывшем месте базирования 25-й бригады транспортной авиации. Для этого они частично восстановили мощности завода по производству бетона "Монолит Плюс"
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
Однако, по заверению украинских разведчиков, полноценный ремонт и запуск функционирования взлетной полосы в ближайшее время маловероятно.
Ведь технологически на подобные работы необходимо 21-28 дней, чтобы бетон приобрел необходимую прочность и был способен выдерживать нагрузку самолетов и другой техники без потери свойств. Оккупантами планируется использование мощностей бетонного завода для укрепления линий обороны путем создания долговременных огневых точек на железо-бетонной основе", – говорится в сообщении.
Также во временно оккупированном Мелитополе в районе элеватора установлено нахождение грузового поезда противника.
"В его составе – 8 грузовых крытых вагонов с надписью "агро-фрегат". Вагоны загружаются зерновыми культурами. В дальнейшем их планируют незаконно вывезти на территорию РФ", - добавляют развозчики.
Кроме этого сообщается, что здание, где размещалось структурное подразделение Государственной службы охраны в Мелитополе, используется для содержания задержанных граждан Украины. "Есть показания, что к задержанным применяются пытки", - отмечают в ГУР МО.
- Напомним, боец Легиона Свободы Константин Денисов рассказал , что успешные действия партизан в Мелитополе разрушают линии поставок для российских войск.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.93
Покупка 37.93Продажа 39.04
-
EUR
Покупка 38.22Продажа 39.52
- Актуальное
- Важное