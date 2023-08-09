В Мелитополе россияне планируют обучать в оккупированных помещениях вузов своих силовиков
Россия планирует обучать будущих сотрудников ФСБ и полиции на базе захваченных университетов Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого и Таврийского государственного агротехнологического университета имени Дмитрия Моторного
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
В помещениях заведений высшего образования временно оккупированного города Мелитополь российские войска хотят учить своих силовиков.
Рашисты создали псевдовуз "Мелитопольский государственный университет". Однако, несмотря на название и бесплатное "образование", они не смогли набрать достаточное количество студентов.
По данным подполья именно поэтому РФ решила превратить университет в режимный объект.
Уже со следующего учебного года российские оккупанты планируют готовить там работников так называемого министерства внутренних дел, а также ввести специальность "спецфакультет по защите информации", что, вероятно, будет эпицентром для ФСБ.
Россияне заявляют, что в дальнейшем студенты могут участвовать в "программах обмена" и учиться на территории РФ.
"То есть фактически оккупанты через этот университет-прокладку планируют вербовать полицаев и гестаповцев с последующим обучением в РФ", - объясняют в ЦНС.
- 4 августа Генштаб ВСУ сообщал , что в оккупированном Мелитополе активно использует мобильные крематории. Местные жалуются на постоянную трупную вонь в городе, особенно ночью.
- Мэр Иван Федоров заявил, что во временно оккупированный Мелитополь Запорожской области захватчики привозят "гастролеров" из России, вместо этого не выпускают из города местных жителей. По словам мэра, так террористы готовятся к так называемым выборам.
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