Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В помещениях заведений высшего образования временно оккупированного города Мелитополь российские войска хотят учить своих силовиков.

Рашисты создали псевдовуз "Мелитопольский государственный университет". Однако, несмотря на название и бесплатное "образование", они не смогли набрать достаточное количество студентов.

По данным подполья именно поэтому РФ решила превратить университет в режимный объект.

Уже со следующего учебного года российские оккупанты планируют готовить там работников так называемого министерства внутренних дел, а также ввести специальность "спецфакультет по защите информации", что, вероятно, будет эпицентром для ФСБ.

Россияне заявляют, что в дальнейшем студенты могут участвовать в "программах обмена" и учиться на территории РФ.

"То есть фактически оккупанты через этот университет-прокладку планируют вербовать полицаев и гестаповцев с последующим обучением в РФ", - объясняют в ЦНС.