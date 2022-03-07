В Мелитополе россияне контролируют радио и телевидение, - мэр

Об этом сообщил городской глава Иван Федоров в видеообращении на Facebook.



"Городская телебашня, как и городские башни радиосвязи, находятся под контролем оккупантов города Мелитополя, тех людей, которые сегодня по периметру контролируют город, - вооруженных войск РФ. Поэтому ни распространяемый через радиостанции контент или наш видеоконтент не контролируем ни я, ни исполнительный комитет города", - сказал он.

4 марта Запорожская областная военная администрация сообщила о захвате телебашни в городе, в Центре противодействия дезинформации эту информацию опровергли.