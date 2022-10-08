В Мелитополе раздался громкий взрыв
Во временно оккупированном Мелитополе в Запорожье около полуночи 8 октября раздался взрыв
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Беспокойная ночь для оккупантов в Мелитополе! Прогремел громкий взрыв. Подробности уточняем", - написал он.
- Недавно в одном из районов оккупированного Мелитополя, по информации местных сил сопротивления, взорвался легковой автомобиль местной коллаборантки Елены Шапуровой.
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