В Мелитополе раздался громкий взрыв

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Беспокойная ночь для оккупантов в Мелитополе! Прогремел громкий взрыв. Подробности уточняем", - написал он.

Недавно в одном из районов оккупированного Мелитополя, по информации местных сил сопротивления, взорвался легковой автомобиль местной коллаборантки Елены Шапуровой.

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