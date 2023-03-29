Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в telegram .

"Мелитополь: громко! Сразу несколько взрывов слышно во всех районах города. Оккупанты суетятся. Ждем подробности от Генштаба", - написал Федоров.

Оккупанты заявили, что в среду утром обстрелы подверглись железнодорожному депо в Мелитополе - есть повреждения и разрушения.