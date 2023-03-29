В Мелитополе раздались взрывы, оккупанты заявили об обстреле железнодорожного депо
Во временно оккупированном Мелитополе в Запорожской области утром 29 марта раздалось несколько взрывов в разных районах города
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в telegram .
"Мелитополь: громко! Сразу несколько взрывов слышно во всех районах города. Оккупанты суетятся. Ждем подробности от Генштаба", - написал Федоров.
Оккупанты заявили, что в среду утром обстрелы подверглись железнодорожному депо в Мелитополе - есть повреждения и разрушения.
- 27 марта во временно захваченном Мелитополе вблизи казарм раздалось несколько взрывов .
- 28 марта во временно оккупированной Федоровке Мелитопольского района Запорожской области раздался взрыв , взорвана подстанция.
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