В Мелитополе раздались взрывы, - Федоров
В пятницу 18 августа во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздались взрывы. По данным мэра города, может быть повреждено железнодорожное полотно
Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Мелитопольцы сообщают, что слышали взрывы в районе одного из микрорайонов города, а между тем железнодорожное полотно на въезде в Авиагородок обследуют взрывотехники", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что вчера вечером, 18 августа, было немного громко во временно оккупированных Токмаке и Кирилловке.
- 4 августа Генштаб ВСУ сообщал , что в оккупированном Мелитополе активно использует мобильные крематории. Местные жалуются на постоянную трупную вонь в городе, особенно ночью.
- В оккупированный Мелитополь Запорожской области захватчики привозят "гастролеров" из России, вместо этого не выпускают из города местных жителей. По словам мэра, так террористы готовятся к так называемым выборам.
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