Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Мелитопольцы сообщают, что слышали взрывы в районе одного из микрорайонов города, а между тем железнодорожное полотно на въезде в Авиагородок обследуют взрывотехники", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что вчера вечером, 18 августа, было немного громко во временно оккупированных Токмаке и Кирилловке.