В Мелитополе раздались взрывы: есть попадания по военной базе россиян и депо, - Федоров
В среду, 28 июня, взрывы раздавались во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. Предварительно зафиксированы прилеты на военной базе россиян и депо, где враг использует для логистики вооружения
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"Вчера для оккупантов было сверхнапряжено и на территории временно оккупированного Мелитополя и на территории Запорожской области. Все началось примерно в полночь, когда более 5 взрывов раздалось в Мелитополе, продолжилось в 10 утра и закончился день для врагов взрывами, которые раздавались примерно в 10 часов. 8 вечера", - сообщил мэр.
Отмечается, что взрывы раздавались в районе местного депо, которое оккупанты используют для логистики своего вооружения и боеприпасов из временно оккупированного Крыма.
"И теперь немного не будет применяться в логистике мелитопольское депо и тот транспорт - тепловозы, находящиеся там сейчас электровозы", - добавил он.
Также взрывы прогремели на территории военной базы в Авиагородке и вблизи поселка Константиновка, где было скопление вражеских войск.
- В ночь с 27 на 28 июня россиянамбыло неспокойно во временно оккупированном Мелитополе.
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