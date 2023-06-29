Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Вчера для оккупантов было сверхнапряжено и на территории временно оккупированного Мелитополя и на территории Запорожской области. Все началось примерно в полночь, когда более 5 взрывов раздалось в Мелитополе, продолжилось в 10 утра и закончился день для врагов взрывами, которые раздавались примерно в 10 часов. 8 вечера", - сообщил мэр.

Отмечается, что взрывы раздавались в районе местного депо, которое оккупанты используют для логистики своего вооружения и боеприпасов из временно оккупированного Крыма.

"И теперь немного не будет применяться в логистике мелитопольское депо и тот транспорт - тепловозы, находящиеся там сейчас электровозы", - добавил он.

Также взрывы прогремели на территории военной базы в Авиагородке и вблизи поселка Константиновка, где было скопление вражеских войск.