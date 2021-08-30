В Мелитополе пьяный водитель сбил трех пешеходов, среди них есть дети
В Мелитополе пьяный водитель наехал трех пешеходов, среди пострадавших - двое детей
Об этом сообщает ГУНП в Запорожской области.
"30 августа около полуночи водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по улице Дорожный в селе Константиновка Мелитопольского района, в районе АЗС совершил наезд на трех граждан, которые двигались по правому краю проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП двое ребят 2002 и 2007 годов рождения и 13 -летняя девушка получили телесные повреждения разной степени тяжести ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всех пострадавших доставили в медицинское учреждение. Двух ребят госпитализированы в реанимационное отделение больницы, а девушку после оказания медицинской помощи отпустили домой.
Водитель автомобиля полицейские доставили в медицинское учреждение для проведения освидетельствования. По данным медиков, мужчина, житель Мелитополя 1983 года, находился в состоянии алкогольного опьянения. Водителя задержали, автомобиль изъяли, решается вопрос сообщение злоумышленнику о подозрении и избрании для него меры пресечения.
По данному факту открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения).
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.81
Покупка 26.81Продажа 27.05
-
EUR
Покупка 31.48Продажа 31.87
- Актуальное
- Важное