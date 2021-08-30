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В Мелитополе пьяный водитель сбил трех пешеходов, среди них есть дети

30 августа, 2021 понедельник
12:18
Общество

В Мелитополе пьяный водитель наехал трех пешеходов, среди пострадавших - двое детей

Об этом сообщает ГУНП в Запорожской области.

"30 августа около полуночи водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по улице Дорожный в селе Константиновка Мелитопольского района, в районе АЗС совершил наезд на трех граждан, которые двигались по правому краю проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП двое ребят 2002 и 2007 годов рождения и 13 -летняя девушка получили телесные повреждения разной степени тяжести ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всех пострадавших доставили в медицинское учреждение. Двух ребят госпитализированы в реанимационное отделение больницы, а девушку после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Водитель автомобиля полицейские доставили в медицинское учреждение для проведения освидетельствования. По данным медиков, мужчина, житель Мелитополя 1983 года, находился в состоянии алкогольного опьянения. Водителя задержали, автомобиль изъяли, решается вопрос сообщение злоумышленнику о подозрении и избрании для него меры пресечения.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения).

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