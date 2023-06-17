В Мелитополе пьяные россияне обстреляли оккупационную полицию и ФСБ

Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Враг превращает наш город не только в свой логистический и административный центр оккупированного юга, но и в криминальную столицу", - сказал мэр города.

Отмечается, что в ночь с 15 на 16 июня в одном из микрорайонов Мелитополя оккупанты устроили перестрелку с ФСБ и полицией.

По информации Федорова, неделю назад россияне уже устраивали стрельбу, в которой они застрелили осетина.

Мэр также отметил, что россияне провоцируют аварии, на больших перекрестках города устанавливают блок-посты и проводят тотальные обыски, а "подозрительных" людей забирают в комендатуру или сажают в подвал.