В Мелитополе пьяные россияне обстреляли оккупационную полицию и ФСБ
Российские захватчики в Мелитополе Запорожской области устроили перестрелку с работниками ФСБ и оккупационной полицией города
Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Враг превращает наш город не только в свой логистический и административный центр оккупированного юга, но и в криминальную столицу", - сказал мэр города.
Отмечается, что в ночь с 15 на 16 июня в одном из микрорайонов Мелитополя оккупанты устроили перестрелку с ФСБ и полицией.
По информации Федорова, неделю назад россияне уже устраивали стрельбу, в которой они застрелили осетина.
Мэр также отметил, что россияне провоцируют аварии, на больших перекрестках города устанавливают блок-посты и проводят тотальные обыски, а "подозрительных" людей забирают в комендатуру или сажают в подвал.
- 12 июня во временно оккупированном Мелитополе ночью взорвали вражеский тепловоз, на котором россияне перевозили горючее на фронт.
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