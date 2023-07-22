В Мелитополе пьяные оккупанты на "тигре" протаранили гражданское авто
Во временно оккупированном городе Мелитополь Запорожской области россияне в нетрезвом состоянии на бронеавтомобиле "Тигр" наехали на гражданское авто
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
По его словам, оккупанты продолжают круглосуточно свозить в Мелитополь свою технику, чтобы направить ее на Запорожское направление фронта.
"Вражеская техника следует на Запорожскую линию фронта и днем, и ночью. Как по объездным дорогам, так и по центральным улицам. Вчера по улице Героев Украины в сторону Запорожья поехала очередная колонна КамАЗов. Мелитополь заполонили вражеские Тигры", - отметил Федоров.
Он добавил, что на дорогах оккупантам закон не писан. В основном пьяные россияне провоцируют ДТП. В пятницу, 21 июля, бронеавтомобиль "Тигр" Росгвардии, за рулем которого был нетрезвый водитель, протаранил гражданский автомобиль по улице Александра Невского.
По информации очевидцев, после этого росгвардеец под хмельком еще и угрожал водителю "подвалом".
"Вражеские звери продолжают совершать террор над мирным населением. Однако радует, что враг так же быстро возвращается с линии фронта с грудой разбитой техники", - подытожил городской голова Мелитополя.
- По состоянию на 22 июля Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении и закрепляются на достигнутых рубежах.
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