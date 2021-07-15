В Мелитополе произошел пожар в жилом многоквартирном доме
В четверг, 15 июля, в Мелитополе произошло возгорание на крыше жилого дома
Об этом сообщает ГСЧС в своем Telegram-канале .
Пожар произошел на крыше трехэтажного жилого многоквартирного дома по улице Кизиярского, 48 в 15:40.
В 17:10 пожар был локализован спасателями на площади 450 кв. м.
Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. К ликвидации пожара привлечены 35 человек и семь единиц техники.
Напомним, что на Киевщине произошла масштабный пожар на предприятии к тушению привлекали 8 единиц спецтехники.
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