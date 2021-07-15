В Мелитополе произошел пожар в жилом многоквартирном доме

Об этом сообщает ГСЧС в своем Telegram-канале .



Пожар произошел на крыше трехэтажного жилого многоквартирного дома по улице Кизиярского, 48 в 15:40.

В 17:10 пожар был локализован спасателями на площади 450 кв. м.



Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. К ликвидации пожара привлечены 35 человек и семь единиц техники.

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