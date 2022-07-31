В Мелитополе произошел мощный взрыв на аэродроме, - СМИ

Об этом сообщает местное издание РИА-Мелитополь.

"ВСУ уже не раз ударяли по временно оккупированному российскими войсками аэродрому в Мелитополе. Враг использовал его как командный пункт и базу для самолетов и вертолетов. Оккупанты не отчаиваются и отстраивают взлетную полосу для своих нужд. По сообщению горожан, после взрыва аэродрома люди наблюдали дым", - говорится в сообщении.

Напомним, оккупационные войска в Мелитополе пытаются восстановить взлетно-посадочную полосу аэродрома на прежнем месте базирования 25-й бригады транспортной авиации. Для этого они частично восстановили мощности завода по производству бетона "Монолит Плюс"

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