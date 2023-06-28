В Мелитополе прогремели взрывы. оккупанты включали сирену

Об этом сообщает местный проукраинский телеграмм-канал "РИА-Мелитополь".

Информация о взрывах появилась после 00:30, 28 июня.

Местные пишут, что в Мелитополе была слышна серия взрывов. Оккупанты даже включали сирену и якобы работали с ПВО.

Громко также было в Терпенье и Михайловке.