В Мелитополе прогремели взрывы. оккупанты включали сирену
В ночь с 27 на 28 июня россиянам было неспокойно во временно оккупированном Мелитополе
Об этом сообщает местный проукраинский телеграмм-канал "РИА-Мелитополь".
Информация о взрывах появилась после 00:30, 28 июня.
Местные пишут, что в Мелитополе была слышна серия взрывов. Оккупанты даже включали сирену и якобы работали с ПВО.
Громко также было в Терпенье и Михайловке.
- В четверг, 22 июня, во временно оккупированном городе Мелитополь Запорожской области прозвучала серия взрывов, в результате чего рашисты усилили контроль жителей.
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