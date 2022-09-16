Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в телеграмме .

"В Мелитополе снова "горячая" ночь для оккупантов! Пока оккупанты отчитывались о 100%-ной работе ПВО, над аэродромом с вражеской базой поднялся густой черный дым. Подробности уточняем", - подчеркнул он.

15 сентября во временно оккупированном Мелитополе раздались два громких взрыва. В ту сторону поехали скорые.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb