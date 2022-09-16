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В Мелитополе прогремели взрывы над аэродромом с базой россиян

16 сентября, 2022 пятница
07:51
война с Россией

В оккупированном Мелитополе в ночь на 16 сентября прогремели взрывы над аэродромом с российской базой. Детали выясняют

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в телеграмме .

"В Мелитополе снова "горячая" ночь для оккупантов! Пока оккупанты отчитывались о 100%-ной работе ПВО, над аэродромом с вражеской базой поднялся густой черный дым. Подробности уточняем", - подчеркнул он.

  • 15 сентября во временно оккупированном Мелитополе раздались два громких взрыва. В ту сторону поехали скорые.

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