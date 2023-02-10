В Мелитополе прогремели взрывы
Вечером 10 февраля во временно оккупированном Мелитополе прогремели взрывы
Об этом сообщает законный мэр Мелитополя Иван Фёдоров.
"В Мелитополе и районе громко! Жители сообщают о взрывах! Выясняем подробнее. Беспокойной вам ночи, оккупанты!", - написал Федоров в 19:21.
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