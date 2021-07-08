В Мелитополе прогремел взрыв на предприятии, есть пострадавшие
В четверг, 8 июля, в Мелитополе прогремел взрыв на территории ООО "Технодом" "Альянс"
Об этом сообщает сайт Госслужбы Украины по вопросам труда .
По имеющимся данным 36-летний мастер участка вместе с клиентом, 60-летним руководителем другого предприятия, осматривали оборудование для смешивания сыпучих смесей, когда произошел взрыв.
В результате взрыва оба мужчины получили ожоги всего тела 2-й степени и были госпитализированы.
"Главное управление Гоструда в Запорожской области принимает меры по созданию комиссии для специального расследования несчастного случая", - отметили в Гоструда.
В то же время издание 061 со ссылкой на собственные источники сообщает, что инцидент произошел в 12:15, а пострадавшие получили ожоги 90% и 95% тела. По данным издания, взорвалась газовоздушная смесь.
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