В Мелитополе прогремел взрыв на предприятии, есть пострадавшие

Об этом сообщает сайт Госслужбы Украины по вопросам труда .



По имеющимся данным 36-летний мастер участка вместе с клиентом, 60-летним руководителем другого предприятия, осматривали оборудование для смешивания сыпучих смесей, когда произошел взрыв.



В результате взрыва оба мужчины получили ожоги всего тела 2-й степени и были госпитализированы.



"Главное управление Гоструда в Запорожской области принимает меры по созданию комиссии для специального расследования несчастного случая", - отметили в Гоструда.



В то же время издание 061 со ссылкой на собственные источники сообщает, что инцидент произошел в 12:15, а пострадавшие получили ожоги 90% и 95% тела. По данным издания, взорвалась газовоздушная смесь.



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