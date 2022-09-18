Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в телеграме.

"В Мелитополе раздался мощный взрыв. По предварительным данным, сработала взрывчатка прямо в центре города - в одном из дворов на улице Ярослава Мудрого. Ждем подробностей от сил сопротивления", - пишет Федоров.

Как пишут местные телеграмы, взрыв произошел возле магазина на улице Ярослава Мудрого 6.

"По предварительным данным, сработало взрывное устройство. Как сообщают жители Мелитополя, громко было в районе магазина "Мясной" на улице Ярослава Мудрого, 6. Горожане не только слышали взрыв, но и наблюдали зарево. Не исключено, что заложенная взрывчатка была рассчитана именно на автомобиль, который стоял у мусорного бака. Взрывчатка была заложена якобы в самом мусорном баке", - говорится в сообщении.

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