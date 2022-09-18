В Мелитополе прогремел взрыв, - городской голова Федоров
Сегодня, 18 сентября, во временно оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в телеграме.
"В Мелитополе раздался мощный взрыв. По предварительным данным, сработала взрывчатка прямо в центре города - в одном из дворов на улице Ярослава Мудрого. Ждем подробностей от сил сопротивления", - пишет Федоров.
Как пишут местные телеграмы, взрыв произошел возле магазина на улице Ярослава Мудрого 6.
"По предварительным данным, сработало взрывное устройство. Как сообщают жители Мелитополя, громко было в районе магазина "Мясной" на улице Ярослава Мудрого, 6. Горожане не только слышали взрыв, но и наблюдали зарево. Не исключено, что заложенная взрывчатка была рассчитана именно на автомобиль, который стоял у мусорного бака. Взрывчатка была заложена якобы в самом мусорном баке", - говорится в сообщении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.97
Покупка 39.97Продажа 40.83
-
EUR
Покупка 39.67Продажа 40.77
- Актуальное
- Важное