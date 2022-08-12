Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в телеграмме .

"Только что: один громкий взрыв на микрорайоне Мелитополя, в одном из дворов улицы Гоголя. По предварительной информации сработало самодельное взрывное устройство. По словам местных жителей, после взрыва в сторону микрорайона поехали скорые", - подчеркнул он.

Иван Федоров напомнил, что движение сопротивления следит за коллаборантами и знает их в лицо и по именам, поэтому "никого не оставит без должного внимания".

Сейчас собирают более подробную информацию о взрыве.

11 августа ВСУ уничтожили штаб россиян в Мелитополе.

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