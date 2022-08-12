В Мелитополе прогремел громкий взрыв: мэр напомнил о работе движения сопротивления в городе
В Запорожье в одном из дворов Мелитополя около 9:16 12 августа раздался сильный взрыв. Вероятно, сработала взрывчатка
Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в телеграмме .
"Только что: один громкий взрыв на микрорайоне Мелитополя, в одном из дворов улицы Гоголя. По предварительной информации сработало самодельное взрывное устройство. По словам местных жителей, после взрыва в сторону микрорайона поехали скорые", - подчеркнул он.
Иван Федоров напомнил, что движение сопротивления следит за коллаборантами и знает их в лицо и по именам, поэтому "никого не оставит без должного внимания".
Сейчас собирают более подробную информацию о взрыве.
- 11 августа ВСУ уничтожили штаб россиян в Мелитополе.
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