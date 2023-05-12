В Мелитополе прогремел громкий взрыв. Исчезла электроэнергия, вода и связь
Вечером пятницы, 12 мая, во временно оккупированном Мелитополе был слышен громкий взрыв
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
Сообщение о взрыве Федоров опубликовал в 22.23.
"Настолько мощный, что в восточных и северных районах города и даже окрестных деревнях не стало света, воды и связи", - пишет Иван Федоров.
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