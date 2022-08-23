В Мелитополе после убийства оккупационного "чиновника" россияне активизировали поиск партизан, - депутат райсовета

Об этом в эфире Еспресо сказал депутат Запорожского районного совета Дмитрий Кирильчук.

"Как говорят мелитопольские партизаны: "Отминусировали одного приставшего к девушке орка". За что был жестко наказан и был сделан акцент, что такого происходить не будет и все эти действия будут останавливаться. После этого в Мелитополе началась активизация мероприятий - максимально начали фильтровать трафик граждан по городу просто сошли с ума. Они с определенным рвением пытаются сейчас искать партизан. Им это до этого не удавалось и надеемся, не удастся в любом случае", - рассказал он.