Об этом сообщил в телеграмме городской голова Иван Федоров .

"Вчера в 22:30 началась очередная адская ночь для врагов на территории темного оккупированного города Мелитополь. Люди слышали громкие выхубы. Их было около 10. Это продолжалось примерно два часа. Место взрыва сказать сейчас не можем, но ранены и убиты враги. Эту информацию мы получаем от обращений к своим врачам за помощью", - сказал Федоров.

Сегодня утром взрывы продолжились у военной базы, которые поражают уже в четвертый раз.

"Вооруженные силы Украины не собираются покидать наш город Мелитополь, его собираются увольнять вместе со всеми жителями, которые уже шестой месяц сопротивляются", - добавил мэр.

Мэр Мелитополя отметил , что следует ожидать хороших новостей для украинцев и сокрушительных для рашистов, ведь во временно оккупированном Мелитополе прогремело около 10 взрывов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb