В Мелитополе похитили главу райсовета, - СМИ

Об этом сообщает местное издание РИА-М .



13 марта стало известно, что в 7:30 оккупанты пришли домой с обыском к председателю районного совета – Сергею Прийме.



Обыск производили 8 человек, забрали его документы, все мобильные устройства и требовали пароли.



Прийму после обыска забрали.

Напомним, 11 марта появилась информация о похищении российскими оккупантами городского головы захваченного Мелитополя Ивана Федорова.

10 марта в Мелитополе военные РФ похитили депутата Запорожского облсовета и директора краеведческого музея Лейлу Ибрагимову.