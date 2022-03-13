В Мелитополе похитили главу райсовета, - СМИ
В оккупированном Мелитополе похитили голову районного совета Сергея Приму
Об этом сообщает местное издание РИА-М .
13 марта стало известно, что в 7:30 оккупанты пришли домой с обыском к председателю районного совета – Сергею Прийме.
Обыск производили 8 человек, забрали его документы, все мобильные устройства и требовали пароли.
Прийму после обыска забрали.
- Напомним, 11 марта появилась информация о похищении российскими оккупантами городского головы захваченного Мелитополя Ивана Федорова.
- 10 марта в Мелитополе военные РФ похитили депутата Запорожского облсовета и директора краеведческого музея Лейлу Ибрагимову.
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