Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Началась новая волна похищения людей. Несколько дней назад, во время службы, был похищен на центральной площади города один из местных пастырей. Сегодня мы не знаем, где он находится. Также были похищены несколько активистов. Все это делается для того, чтобы запугать мирное население, чтобы показать, что любое сопротивление или неповиновение невозможны. В подтверждение этого местные гауляйтеры на центральных каналах рашистской пропаганды сделали заявления, что они предлагают ввести на временно оккупированных территориях смертную казнь", — сказал Федоров.

По его словам, захватчики не получили поддержки ни от гражданского населения, ни от представителей власти (это касается Запорожской, Херсонской и Донецкой областей) и потому оказывают геноцид против украинского народа.

"За четыре месяца только в Мелитополе они похитили более 500 человек, но сопротивление растет. Поэтому они хотят перейти к следующему этапу — к смертной казни. Они хотят делать это публично, чтобы запугивать наших людей и дальше. Это не просто слухи. Это то, о чем говорят гауляйтеры в центральных СМИ РФ", — добавил городской голова.

21 июня глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал, что область атаковали вражеские дроны-камикадзе.

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