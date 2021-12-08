В Мелитополе подросток выстрелил в одноклассника из пистолета "ради прикола"

Об этом сообщает Мелитопольское районное управление полиции.

"3 декабря около 11:40 из окна второго этажа одной из городских гимназий в городе Мелитополь парень 2007 года рождения произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета. Одна из пулек попала в нижнюю правую часть губы несовершеннолетнего парня, который учится в этой гимназии и в этот момент находился на улице возле здания учебного заведения", – говорится в сообщении.

Пострадавшему на месте была оказана медицинская помощь.

О факте стрельбы сообщила мать пострадавшего парня 4 декабря. Полиция опросил свидетелей инцидента и самих подростков в присутствии родителей и педагогов.

"Ученик, произвевший стрельбу в гимназии, объяснил следователю свой поступок хулиганством, добавив, что стрелял "ради прикола". С подростком ювенальные полицейские провели профилактическую беседу и разъяснили, что даже пневматический пистолет может причинить вред здоровью", в полиции.



Кому принадлежит пистолет, из которого парень произвел выстрелы, неизвестно. Следствие установило, что он не принадлежит ни стрелявшему ученику, ни его родственникам. Оружие у ребенка изъяли.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований были внесены материалы по признакам ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. По этой статье ответственность наступает с 14 лет, а санкция предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.



В настоящее время идет досудебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черкасской области задержаны два студента, которые угрожали совершить теракт в колледже.