В Мелитополе подросток выстрелил в одноклассника из пистолета "ради прикола"
В среду, 8 декабря, в Мелитополе правоохранители начали досудебное расследование по факту стрельбы в одном из учебных заведений
Об этом сообщает Мелитопольское районное управление полиции.
"3 декабря около 11:40 из окна второго этажа одной из городских гимназий в городе Мелитополь парень 2007 года рождения произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета. Одна из пулек попала в нижнюю правую часть губы несовершеннолетнего парня, который учится в этой гимназии и в этот момент находился на улице возле здания учебного заведения", – говорится в сообщении.
Пострадавшему на месте была оказана медицинская помощь.
О факте стрельбы сообщила мать пострадавшего парня 4 декабря. Полиция опросил свидетелей инцидента и самих подростков в присутствии родителей и педагогов.
"Ученик, произвевший стрельбу в гимназии, объяснил следователю свой поступок хулиганством, добавив, что стрелял "ради прикола". С подростком ювенальные полицейские провели профилактическую беседу и разъяснили, что даже пневматический пистолет может причинить вред здоровью", в полиции.
Кому принадлежит пистолет, из которого парень произвел выстрелы, неизвестно. Следствие установило, что он не принадлежит ни стрелявшему ученику, ни его родственникам. Оружие у ребенка изъяли.
По данному факту в Единый реестр досудебных расследований были внесены материалы по признакам ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. По этой статье ответственность наступает с 14 лет, а санкция предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.
В настоящее время идет досудебное расследование.
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