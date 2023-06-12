Об этом пишет городской голова Иван Федоров .

"Не везет оккупантам Мелитополя с техникой – быстро изнашивается. По уточненной информации, сегодняшний ночной взрыв отминусовал вражеский тепловоз в локомотивном депо", – говорится в сообщении.

Федоров рассказал, что оккупанты используют эту технику для транспортировки топлива на фронт.

Мэр напомнил, что это уже второй тепловоз за последние два месяца, который "досрочно выходит из строя".