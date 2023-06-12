В Мелитополе подорвали вражеский тепловоз, которым россияне перевозили горючее на фронт, - мэр
В понедельник, 12 июня, во временно оккупированном Мелитополе ночью подорвали вражеский тепловоз, которым россияне перевозили горючее на фронт
Об этом пишет городской голова Иван Федоров .
"Не везет оккупантам Мелитополя с техникой – быстро изнашивается. По уточненной информации, сегодняшний ночной взрыв отминусовал вражеский тепловоз в локомотивном депо", – говорится в сообщении.
Федоров рассказал, что оккупанты используют эту технику для транспортировки топлива на фронт.
Мэр напомнил, что это уже второй тепловоз за последние два месяца, который "досрочно выходит из строя".
- Российские власти вечером, 11 июня, сообщили о взрывах во временно оккупированном Токмаке и Мелитополе Запорожской области.
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